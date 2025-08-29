İBB davasından tutuklu kadınların aileleri konuştu

İBB davası kapsamında tutuklanan kadınların aileleri ve yakınları ile bir belgesel hazırlandı. Belgesel, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden tutuklu İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan kadınların aile ve yakınları ile hazırlanan belgeseli duyurdu.

"Tutukluların aileleri neler yaşadı?" başlıklı belgesel, İmamoğlu'nun Youtube hesabında yayımlandı. İmamoğlu belgesele ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından şunları söyledi:

"Bir sabah şafak operasyonu ile gözaltına alındılar, pislik içinde günlerce tutuldular, sonra hiçbir ciddi gerekçe gösterilmeden tutuklandılar. Aileleri ve avukatlarıyla görüşemesinler diye çok uzak cezaevlerine yollandılar. Haklarında hâlâ bir iddianame yazılmadı. Evlatlarından ailelerinden uzaktalar. 19 Mart Darbesi’nin kadın tutukluları belgeseli YouTube kanalımda..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

