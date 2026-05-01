İBB Davası için yapılan anketin sonuçları ortaya çıktı: Vatandaş 'siyasi' diyor!

Uzun zamandan beri genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan anketler bu defa Silivri'deki İBB Davası için yapıldı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, yapılan araştırmanın sonucunu köşesinden paylaştı.

DAVANIN SİYASİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜKSELDİ

Seçimlerin ekonomi nedeni ile yapılmadığı yorumlarının yanına bir de anketlerdeki çarpıcı sonuçlar eklenmeye devam ediyor. Panaroma Anket tarafından yapılan son ankette İBB Davası'nın siyasi olduğunu düşünenlerin oranının daha da yükseldiği sonucu ortaya çıktı.

Sonuçlara göre; Son bir ay içinde davaların hukuki olduğuna inananların oranının düştüğü, bu davaların İmamoğlu'nun seçime girmesini engellemek için açıldığını söyleyenlerin oranının yükseldiği ve 19 Mart operasyonlarından sonra adalete olan güvensizliğin de 9 puan arttığı görüldü.

Mart 2026 sonuçları:

Hukuki davadır: 31.1

Siyasi davadır: 55.2

Fikrim yok: 13.7

Nisan 2026 sonuçları:

Hukuki davadır: 30.1

Siyasi davadır: 57.7

Fikrim yok: 12.2



AMAÇ İMAMOĞLU'NUN SEÇİME GİRMESİNİ ENGELLEMEK Mİ?

İnsanlara bu davanın açılma gerekçesi de soruldu. İmamoğlu'nun seçime girmesinin engellemesi için davanın açıldığını düşünenlerin oranı da son bir ayda yükseliş gösterdi:

19 MART SONRASI ADALETE GÜVENENLERİN ORANI DÜŞTÜ

İBB operasyonlarının başladığı 19 Mart sonrasında adalete güvenenlerin oranı düşüş gösterdi:

Mart 2026:

Güveniyorum: 31.8

Güvenmiyorum: 62.4

Fikrim yok: 5.9

Nisan 2026: