Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi

Türkiye'de basınının önemli isimlerinden, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin eski Genel Yayın Yönetmeni, Anadolu Ajansı (AA) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Burhan Felek Ödüllü gazeteci Necati Zincirkıran, 96 yaşında hayatını kaybetti.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Zincirkıran için başsağlığı mesajı yayımladı:

"Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazeteciliğe hizmet eden Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİMDİR?

Necati Zincirkıran, II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada Deniz Lisesi’nde eğitim aldı. Sağlık sorunları nedeniyle okuldan ayrıldıktan sonra, İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile eğitimine devam etti ve uzak yol kaptanı oldu. Ayrıca Deniz Hukuku alanında yüksek lisans yaptı ve Londra Gazetecilik Okulu’ndan sertifika aldı.

1950’li yıllarda Hürriyet gazetesinde muhabir olarak başladığı kariyerinde Ankara Temsilcisi ve ardından Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 1969’da Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra Günaydın gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

Zincirkıran, aynı zamanda Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu olup, 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Zincirkıran, 1965-1968 yıllarında Sadun Boro ve eşi Oda’nın Türkiye’den çıkıp yaptıkları dünya turunu Hürriyet’te telgraflarla yayımladı. 10,3 metrelik yelkenli Kısmet ile yapılan bu dünya turu, Türkiye’de amatör denizcilik açısından önemli bir dönüm noktası oldu.