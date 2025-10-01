Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi

Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığının da aralarında olduğu bir çok önemli görevde bulunan gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi.

Türkiye'de basınının önemli isimlerinden, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin eski Genel Yayın Yönetmeni, Anadolu Ajansı (AA) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Burhan Felek Ödüllü gazeteci Necati Zincirkıran, 96 yaşında hayatını kaybetti.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Zincirkıran için başsağlığı mesajı yayımladı:

"Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazeteciliğe hizmet eden Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİMDİR?

halktv-com-tr251.jpg

Necati Zincirkıran, II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada Deniz Lisesi’nde eğitim aldı. Sağlık sorunları nedeniyle okuldan ayrıldıktan sonra, İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile eğitimine devam etti ve uzak yol kaptanı oldu. Ayrıca Deniz Hukuku alanında yüksek lisans yaptı ve Londra Gazetecilik Okulu’ndan sertifika aldı.

1950’li yıllarda Hürriyet gazetesinde muhabir olarak başladığı kariyerinde Ankara Temsilcisi ve ardından Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 1969’da Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra Günaydın gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

Zincirkıran, aynı zamanda Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu olup, 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

halktv-com-tr252.jpg

Zincirkıran, 1965-1968 yıllarında Sadun Boro ve eşi Oda’nın Türkiye’den çıkıp yaptıkları dünya turunu Hürriyet’te telgraflarla yayımladı. 10,3 metrelik yelkenli Kısmet ile yapılan bu dünya turu, Türkiye’de amatör denizcilik açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
Çankırı'da deprem!
Çankırı'da deprem!
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı