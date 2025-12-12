Hocaların hocası olarak biliniyordu: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 104 yaşında yaşamını yitirdi

Siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti. 'Hocaların hocası' olarak bilinen Unat, dün akşam saatlerinde evinde yaşama gözlerini yumdu.

MÜLKİYE'NİN İLK KADIN PROFESÖRÜ

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 1859'da kurulan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü unvanlarına sahipti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine gazetecilikle başladı. Bu deneyim, iletişim sosyolojisine yönelmesini ve toplumsal değişim süreçlerine olan ilgisini pratiğe taşımasını sağladı.

ÜLKEDE İLETİŞİM BİLİMİNİN ÖNCÜSÜYDÜ

Ardından akademiye geçerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Türkiye'nin ilk kadın profesörlerinden biri oldu. İletişim araştırmalarını bağımsız bir alan haline getiren kurucu katkılarıyla, Türkiye'de "iletişim biliminin öncüsü" olarak tanındı.

GÖÇ SOSYOLOJİSİNDE TEMEL ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Nermin Abadan Unat'ın akademik mirası yalnızca iletişimle sınırlı kalmadı. 1960'lardan başlayarak Avrupa'ya Türk işçi göçünü konu alan araştırmaları hem Türkiye'de hem Avrupa'da göç sosyolojisinin temel başvuru kaynakları arasında yer aldı. Göçmen emeği, kadın göçü, diaspora toplulukları ve toplumsal uyum üzerine yürüttüğü çalışmalar, bugün de alanın temel eserleri arasında sayılıyor.

TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL ETTİ

Prof. Dr. Unat, Avrupa Konseyi, UNESCO ve pek çok uluslararası kuruluşun danışma organlarında görev alarak Türkiye'yi bilimsel ve entelektüel olarak uluslararası alanda temsil etti. Emekliliğinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde de dersler vermeye devam etti.

CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın cenaze programının, ABD'de bulunan oğlunun İstanbul'a gelmesinin ardından belli olması bekleniyor. Unat'ın vefatı, akademi dünyasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.