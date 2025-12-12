Hocaların hocası olarak biliniyordu: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 104 yaşında yaşamını yitirdi

Hocaların hocası olarak biliniyordu: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 104 yaşında yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
'Hocaların hocası' olarak tanınan ve Mülkiye'nin ilk kadın profesörü olan siyaset bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti. İletişim biliminin öncüsü ve göç sosyolojisi alanında temel çalışmalara imza atan Unat, uluslararası kurumlarda da Türkiye'yi temsil etti.

Siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti. 'Hocaların hocası' olarak bilinen Unat, dün akşam saatlerinde evinde yaşama gözlerini yumdu.

MÜLKİYE'NİN İLK KADIN PROFESÖRÜ

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 1859'da kurulan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü unvanlarına sahipti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine gazetecilikle başladı. Bu deneyim, iletişim sosyolojisine yönelmesini ve toplumsal değişim süreçlerine olan ilgisini pratiğe taşımasını sağladı.

ÜLKEDE İLETİŞİM BİLİMİNİN ÖNCÜSÜYDÜ

Ardından akademiye geçerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Türkiye'nin ilk kadın profesörlerinden biri oldu. İletişim araştırmalarını bağımsız bir alan haline getiren kurucu katkılarıyla, Türkiye'de "iletişim biliminin öncüsü" olarak tanındı.

GÖÇ SOSYOLOJİSİNDE TEMEL ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Nermin Abadan Unat'ın akademik mirası yalnızca iletişimle sınırlı kalmadı. 1960'lardan başlayarak Avrupa'ya Türk işçi göçünü konu alan araştırmaları hem Türkiye'de hem Avrupa'da göç sosyolojisinin temel başvuru kaynakları arasında yer aldı. Göçmen emeği, kadın göçü, diaspora toplulukları ve toplumsal uyum üzerine yürüttüğü çalışmalar, bugün de alanın temel eserleri arasında sayılıyor.

Mehmet Akgüneş'i kaybettik. Türk basınının acı günüMehmet Akgüneş'i kaybettik. Türk basınının acı günü

TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL ETTİ

Prof. Dr. Unat, Avrupa Konseyi, UNESCO ve pek çok uluslararası kuruluşun danışma organlarında görev alarak Türkiye'yi bilimsel ve entelektüel olarak uluslararası alanda temsil etti. Emekliliğinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde de dersler vermeye devam etti.

Gazeteci Özgen Acar hayata gözlerini yumduGazeteci Özgen Acar hayata gözlerini yumdu

CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın cenaze programının, ABD'de bulunan oğlunun İstanbul'a gelmesinin ardından belli olması bekleniyor. Unat'ın vefatı, akademi dünyasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

