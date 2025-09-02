Hırsızlığın böylesi görülmedi: Korna çaldı, yakalandı

Hırsızlığın böylesi görülmedi: Korna çaldı, yakalandı
Yayınlanma:
Samsun’da park halindeki kamyonetin 10 bin lira değerindeki havalı kornasını çalan bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde park halindeki bir kamyonetten 10 bin lira değerindeki havalı kornayı çaldığı belirlenen M.T. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

HAVALI KORNAYI ÇALDI

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre M.T., park halinde duran kamyonetin havalı kornasını söküp kaçtı. Sabah aracının yanına gelen kamyonet sahibi hırsızlığı fark edince polise haber verdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şüpheliyi İlkadım ilçesinde kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.T.’nin işlemleri sürerken, ele geçirilen korna sahibine teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Bu kez de gerici doktor poz verdi! Hastası paylaştı: Meğer tişört giyeni muayene edebiliyormuş
Bu kez de gerici doktor poz verdi! Hastası paylaştı: Meğer tişört giyeni muayene edebiliyormuş
Polisten kaçtı trafiği birbirine kattı! Aracına ateş edilerek yakalandı
Polisten kaçtı trafiği birbirine kattı! Aracına ateş edilerek yakalandı
Şırnak yangını 8 saatin ardından kontrol altında!
Şırnak yangını 8 saatin ardından kontrol altında!