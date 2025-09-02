Hırsızlığın böylesi görülmedi: Korna çaldı, yakalandı
Yayınlanma:
Samsun'da park halindeki kamyonetin 10 bin lira değerindeki havalı kornasını çalan bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde park halindeki bir kamyonetten 10 bin lira değerindeki havalı kornayı çaldığı belirlenen M.T. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
HAVALI KORNAYI ÇALDI
Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre M.T., park halinde duran kamyonetin havalı kornasını söküp kaçtı. Sabah aracının yanına gelen kamyonet sahibi hırsızlığı fark edince polise haber verdi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şüpheliyi İlkadım ilçesinde kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.T.’nin işlemleri sürerken, ele geçirilen korna sahibine teslim edildiği ifade edildi.