Hilvan Hilvan olalı böyle şaka görmedi: Herkes sevindi ama!
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinden bir kişinin sosyal medya paylaşımı ilçede büyük heyecan yarattı. Ancak gerçek sonra ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın en kalabalık caddesi olan Divanyolu, geçtiğimiz günlerde otomobillere kapatıldı.

Sadece yayalara açık olan caddeye bir de nostaljik tramvay koyuldu.

Tramvay hem Şanlıurfalıların, hem de kendi ziyarete gelen turistlerin ilgi odağı oldu.

HİLVAN'A TRAMVAY MI GELDİ?

Urfanatik'teki habere göre Şanlıurfa'daki nostaljik tramvaydan sonra Hilvan'da da bir kişi sosyal medya hesabından ilçeden tramvay paylaştı.

Görüntüler kısa süre içinde ilçede izlenme rekorları kırarkmen, Hilvanlılar hem şaşkınlık, hem de sevinç paylaşımları yaptı.

Ancak sevinç yarıda kaldı ve gerçek ortaya çıktı.

Görüntülerdeki tramvaya benzeyen aracın bir işletme tarafından dekoratif amaçla kafe tarzı bir mekanda kullanılmak üzere hazırlandığı belirtildi.

