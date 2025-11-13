Hijyen kurallarını ihlal eden kasaba para cezası

Yayınlanma:
Bilecik'te zabıta ekiplerince, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymadığını belirlenen kasaba idari para cezası uygulandı.

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı zabıta ekiplerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle kentteki pek çok noktada denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

KASAPTA UYGUNSUZ ÜRETİM TESPİTİ

Bu kapsamda ildeki bir kasabın denetlendiği kaydedilen açıklamada, uygunsuz şartlarda üretim yaptığı tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandığı, cezanın miktarına belediye encümeninin karar vereceği duyuruldu.

Şalgamın tadı değil, hijyeni kaçtı! Tuvaletli üretim yeri mühürlendiŞalgamın tadı değil, hijyeni kaçtı! Tuvaletli üretim yeri mühürlendi

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, işletmenin mutfak ve üretim kısımlarında pek çok olumsuzlukla karşılaştıklarını ifade etti.

GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Bazı iş yerlerinin vitrinleri ile görünen alanları temiz olmasına rağmen görünmeyen kısımlarında pek çok uygunsuz durumun yaşandığını belirten Öndersev, vatandaşların gıda güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak:AA

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası
Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası
ABD basınından olay yaratacak analiz! İmamoğlu’nun asıl suçunu açıkladı
ABD basınından olay yaratacak analiz! İmamoğlu’nun asıl suçunu açıkladı
İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı