Heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yoğun sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı.
Çanakkale’de 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağış, bölgede yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiledi.
HEYELAN YOLU ULAŞIMA KAPATTI!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası; beraberinde getirdiği topraklarla beraber Sazlı köyü sahil yoluna akarak yolu ulaşıma kapattı.
ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI !
Meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda, bölgeye intikal eden Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.
Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmaların ardından, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
