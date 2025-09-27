Hatay'da nesli tükenmekte olan 2 şahin gagalı kaplumbağa telef oldu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) uzmanları, Samandağ sahilinde yürüttükleri gözlem çalışması sırasında nesli kritik tehlike altında bulunan 2 şahin gagalı kaplumbağayı yaralı halde buldu.

Kaplumbağalar, HMKÜ bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Merkezdeki veteriner ekip tarafından yapılan müdahalelere rağmen, kaplumbağalar hayatını kaybetti.

HMKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, bir kaplumbağanın vücudunun ziftle kaplı, diğerinin ön yüzgecinin kopmuş halde olduğunu belirtti. Altuğ, şahin gagalı kaplumbağaların genellikle tropikal okyanuslarda yaşadığını ve Akdeniz’de nadir görüldüğünü vurguladı.

"AKDENİZ SAHİLLERİNDE RASTLANMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Prof. Dr. Altuğ, “Genel durumları ağır olan kaplumbağaları gerekli tıbbi müdahalelere rağmen kaybettik. Bu nadir türe, ülkemizin Akdeniz sahillerinde rastlanması bilimsel açıdan ve tür çeşitliliğimiz açısından önem arz etmektedir” dedi.