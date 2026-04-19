Hatay'da kaçak göçmenler yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri panelvanı Kırıkhan-Hassa kara yolunda durdurdu. Araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay kapsamında yakalanan kaçak göçmenlerin ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı sürecinin başlatılacağı öğrenildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

