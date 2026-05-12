Hatay’da çirkin saldırı: Görevi başındaki doktoru darbetti!

Olay, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde bir yakınına anjiyo yapılan F.K. isimli şahıs, sterilizasyon ve hayati güvenlik kurallarını hiçe sayarak radyasyon odasına zorla girdi.

HEM SÖZLÜ HEM FİZİKSEL ŞİDDET

İçerideki tıbbi işlem sırasında personelin tüm uyarılarına kulak asmayan saldırgan, dışarı çıkmayı reddetti. Şahıs, görevi başındaki Kardiyoloji Doktoru E.İ.E'ye önce hakaretler savurdu, ardından fiziksel saldırıda bulundu.

Ameliyathane şartlarında can kurtarmaya çalışan doktor, şans eseri saldırıdan ciddi bir yara almadan kurtulurken, araya giren hastane güvenliği polise haber verdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, sağlık çalışanını darp eden F.K'yi gözaltına aldı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, doktora yönelik saldırıyı kınadı.

Doktora hukuki destek sağlandığı ve sürecin avukatlarca yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

(AA)