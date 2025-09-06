Hatay’da 2 otomobil çarpıştı; 4 yaralı

Hatay’da 2 otomobil çarpıştı; 4 yaralı
Hatay’ın Altınözü ilçesinde ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepehan ve Altınkaya mahalleleri arasındaki D400 karayolunda meydana geldi.

Altınözü’nden Antakya istikametine seyir halinde olan A.G. yönetimindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil, ters yönden gelen M.Ç. yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 31 ALK 617 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan M.Ç., A.G., A.G. ve M.G.'yi yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

