Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı: Ambulansı böyle bekledi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastanede muayene olduktan sonra evine gitmek için yola çıkan Suriye uyruklu Abdulfettah F. (63), kullandığı elektrikli bisikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaralandı. Abdulfettah F., kaza öncesi muayene olduğu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulfettah F., saat 15.30 sıralarında bacak ağrısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

HASTANEDEN ÇIKAN YAŞLI ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI

Muayenesinin ardından saat 16.00 sıralarında hastaneden ayrılan Abdulfettah F., 16 MC 3299 plakalı elektrikli bisikletine binerek evine gitmek üzere yola çıktı. Mimar Sinan Bulvarı’nda seyir halinde olan elektrikli bisiklet, Malazgirt Caddesi’nden yola çıkan Kasım K. (53) yönetimindeki 16 AYN 257 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Abdulfettah F. yaralandı.

MUAYENEDEN ÇIKTIĞI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulfettah F.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

