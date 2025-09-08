'Harmandalı' tartışması yine gündemde

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı birinci bileşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda meclis üyelerince verilen önergelerin görüşülmesinde, Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin kapatılması sonrası tartışmalara neden olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeniden çöp depolama izni vereceği iddialarıyla, çöp sorunu tekrar gündeme geldi. AK Partili Meclis Üyesi Özgür Kaner’in bölgede rehabilitasyon yapılmasını talep eden önergeye ilişkin söz almasının üzerine açıklama yapan Başkan Tugay, bölgede çöp depolaması olsa da uzun süreli olmayacağını söyledi.

"ENDİŞELERİMİZ VAR"

Konuyla ilişkin söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner, Harmandalı Katı Atık Tesisi ile ilgili geçici izin çıkma ihtimaliyle ilgili olarak “Çiğli ilçesinde bu, siyaset üstü bir olay. Bakanlığımızın burada mücavir alanlara çöp dökmeye ve ya toplamaya izin vereceği konusundaki duyumlardan endişe ediyoruz. Geçmişteki tecrübelerle bunun kalıcı hale gelmesine yönelik endişemiz var” dedi.

"KENDİM KARAR ALAMIYORUM"

Kaner’in sözlerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay şunları söyledi:

Siz elektrik kullanıyorsunuz Çiğli’de o elektrik Çiğli’de mi üretiliyor? Su içiyorsunuz Çiğli’de baraj var mı? Şehrin bir bütün olduğunu bu bütün içerisinde çözüm üretmenin hepimizin ortak yükümlülüğünde olduğunu unutmayalım. Bizim Çiğli’ye özel bir şeyimiz yok. En başta Çiğli’de Harmadalı’nı kim neden belirledi bilmiyorum. Eğer o noktaya gidebilirsek o gün bazı kararları almış olmak, bazı şeyleri yapmamış olmak ve sonraki günlere de bu konuları getirmemek gerekti. Biz bu konuları kucağımızda bulduk. Hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var ben kendim herhangi bir yerde çöp tesisi yapma kararı alamıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir yetkisi yok. Ruhsat İzmir Büyükşehir Belediyesinin verebildiği bir şey değil. Kanun böyle.

"ANLAYIŞ VE DESTEK BEKLİYORUM"