Hakkari'de hayvan katliamı: Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk Köyü'nde kuş gribi tespit edilmesinin ardından köydeki kanatlı hayvanlar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı.

Yaklaşık 100 tavuk ve hindi canlı halde çuvallara konuldu. İş makinesiyle kazılan çukura kümes hayvanları canlı halde gömüldü.

Çuvalların içinde canlı hayvanların toprağa gömülmesi tepki topladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, köyde karantina tedbirlerinin devam ettiği öğrenildi.

HAYVANLAR NASIL İMHA EDİLMELİ?

Uzmanlara göre, bulaşıcı hastalık tespit edilen kanatlı hayvanların canlı canlı gömülmesi hem etik değil hem de sağlık açısından risk oluşturuyor.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) standartlarına göre, hastalıklı hayvanların önce uygun anestezi veya gazla etkisiz hale getirilmesi, ardından yakılarak, derin kuyulara kireçle gömülerek ya da biyogüvenlik önlemleri alınarak imha edilmeleri gerekiyor.

Canlı gömme yöntemi ise hayvan refahı ilkelerine aykırı olduğu gibi toprak ve yeraltı suyu kirliliği riski taşıyor.