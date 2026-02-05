CHP’li Yavuzyılmaz ‘AKP’nin örtbas ettiği insanlık suçunu’ açıkladı

Yavuzyılmaz, AKP hükümetinin, özel hastanelerdeki yenidoğan ünitelerinde yaşanan suistimalleri belgeleyen bir Sayıştay raporunu gizlediğini ve örtbas ettiğini iddia etti. İddiaya göre, 2018 tarihli raporun sansürlenmesi sonrasında da suistimaller devam etti.

AKP’nin örtbas ettiği insanlık suçuna karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyorum!



Yenidoğan çetesi, 2023’te bir CİMER şikayetiyle ortaya çıkmadan 5 yıl önce;



AKP’nin, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde bebeklere yapılan suistimalleri ortaya çıkaran Sayıştay… pic.twitter.com/2bcA2Vq2eI — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 4, 2026

ÖZEL HASTANEDE KALMA SÜRESİ 5 KAT FAZLA

Söz konusu Sayıştay raporunda, metropol iller ile başta Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Van olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok özel sağlık kuruluşunda ciddi suistimaller tespit edildiği belirtiliyor. Rapora göre, bu kuruluşlarda yenidoğan bebeklerin kuvözde ortalama kalma süreleri, kamu hastanelerine kıyasla 5 kat daha fazla. Bazı özel hastanelerde bu oranın 16 kata kadar çıktığı ifade ediliyor.

‘AZ HİZMET, FAZLA GELİR’

Aynı raporda, yenidoğan hizmet kapasitesi kamu hastanelerinin 36'da 1'i kadar olan bazı özel hastanelerin, kuvözde kalma sürelerini uzatarak elde ettiği gelirin, kamu kuruluşlarının yaklaşık 2 katına ulaştığı kaydediliyor. Bebeklerin kuvözde bu kadar uzun süre tutulmasını sağlamak için hangi tıbbi müdahalelerin yapıldığı ise bilinmiyor.

SAVCILIĞI GÖREVE ÇAĞIRDI

Yavuzyılmaz, bu iddiaları içeren ve "buharlaştırıldığını" söylediği raporu elinde bulundurduğunu belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırdı. Başta dönemin Sağlık Bakanları olmak üzere ilgili kamu yetkilileri ve özel sağlık kuruluşları hakkında derhal soruşturma başlatılmasını talep etti.

'AKP'NİN ÖRTBAS ETTİĞİ İNSANLIK SUÇU'

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: