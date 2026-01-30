CHP'li Yavuzyılmaz AKP'nin 'seçim öncesi hazırlığını' ifşa etti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni sosyal medya paylaşımında bu kez AKP'nin otoyolları özelleştirme planını ortaya çıkardı.

Satış sırası köprülere mi geldi? CHP'li Yavuzyılmaz AKP'nin yeni özelleştirme planını ifşa etti!

7 OTOYOLUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretli olarak işlettiği İstanbul (1. Bölge), İzmir (2. Bölge), Ankara (4. Bölge), Mersin (5. Bölge)’deki 7 otoyolun 7’sinin birden 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Yavuzyılmaz, AKP’nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirketin Kuzey Amerika merkezli BTY Construction Cost Consultants Co. olduğunu söyledi.

Özelleştirilmesi planlanan 7 otoyol arasında; KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu, Adana-Gaziantep Otoyolu ve Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu bulunuyor.

"AKP GENEL SEÇİM ÖNCESİ TOPLU PARA TAHSİL ETME PEŞİNDE"

Yavuzyılmaz, bu kararla AKP'nin genel seçim öncesinde önden toplu para tahsil etme amacında olduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz, özelleştirme aracılığıyla elde edilecek 'rantın' yaklaşık 17 milyar 663 milyon dolar olduğunu da ifadelerine ekledi.

"BİNLERCE İŞÇİ VE MEMUR KURUM DIŞINA İTİLECEK"

Özelleştirme ile KGM’nin bünyesinde bulunan binlerce işçi ve memurun zorunlu olarak kurum dışına itileceğini belirten Yavuzyılmaz, "Kurum göz göre göre çökertilecektir" dedi.

Yavuzyılmaz, özelleştirmeden sağlanacak 'rantı' nasıl hesapladığını şöyle anlattı:

"Devasa rantı nasıl hesapladım? 2024 yılı otoyol gelir-gider verilerinin dolar karşılıklarına göre: Özelleştirilmesi planlanan 7 Otoyolun geliri toplamı: 337 Milyon 789 Bin Dolar

Gider toplamı: 161 Milyon 153 Bin Dolar

Yıllık net gelir toplamı: 176 Milyon 635 Bin Dolar 25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir: 4 Milyar 415 Milyon Dolar."

"MİLYONLARCA VATANDAŞ ŞİRKETİN ZORUNLU MÜŞTERİSİ OLACAK"

7 otoyoldaki araç geçişi toplamının yıllık 405 milyon adet olduğunu belirten Yavuzyılmaz, AKP'nin bu özelleştirme planıyla milyonlarca vatandaşı yandaş şirketlerin zorunlu müşterisi yapmanın peşinde olduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz bunun, özelleştirmenin faturasının yine vatandaşa ödetileceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Özelleştirme sürecinde 7 otoyoldaki araç geçiş ücretlerine yapılacak zamma dikkat çeken Yavuzyılmaz, şu an Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait bu otoyollarda kilometre başına ortalama araç geçiş ücretinin 0,84 TL olduğunu söyledi.

Aynı bölgelerde özel sektörün işlettiği, Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda ise kilometre başına ortalama araç geçiş ücretinin 3,45 TL olduğunu belirtti.

"YÜZDE 300 ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR"

Yavuzyılmaz, özel sektörün baz alınması halinde devletin işlettiği otoyollara gelmesi beklenen yüzde 300 zammı şöyle açıkladı:

"Özel sektörün işlettiği Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda, 3,45 TL’lik kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti baz alındığında; devletin işlettiği 7 Otoyolun, 0,84 TL olan kilometre başına ortalama araç geçiş ücretine yaklaşık %300 oranında zam yapılması bekleniyor."

"BUNUN ADI VATANDAŞI SOYMAKTIR"

7 Otoyolun araç geçiş ücretlerinde yapılacak %300’lük artışla 25 yıllık net gelirin 17 Milyar 663 milyon dolar, güncel kurla 768 milyar lira olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Bunun adı vatandaşı soymaktır! Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu otoyolları özelleştirmek halk düşmanlığıdır!" diyerek sözlerini bitirdi.

Yavuzyılmaz paylaşımına Karayolları Genel Müdürlüğü raporlarını da ekledi.