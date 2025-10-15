Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Esenyurt’ta sokak ortasında uğradığı darp sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Basın yayın örgütleri, meslektaşlarını ve tüm duyarlı vatandaşları törene katılmaya davet etti. DİSK Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği, Tosun için Perşembe günü saat 13.00'te İstanbul Nurtepe Metro Meydanı’nda buluşulması çağrısında bulundu.

DİSK BASIN-İŞ VE ÇGD'DEN ÇAĞRI

DİSK Basın-İş, "Uğradığı saldırı sonrası kaybettiğimiz gazeteci/belgeselci Hakan Tosun'u son yolculuğuna uğurluyoruz..." ifadelerini kullanırken, Çağdaş Gazeteciler Derneği, "İstanbul’daki üyelerimizi ve tüm meslektaşlarımızı Gazeteci Hakan Tosun’u uğurlamaya davet ediyoruz" dedi.

CİNAYET VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Gazeteci Hakan Tosun’dan 10 Ekim'den beri haber alınamıyordu. Ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin yoğun uğraşları sonucu Tosun'un, Esenyurt'ta darp edildikten sonra yol kenarında ağır yaralı ve cüzdanı çalınmış bir halde bulunduğu ve hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Tosun'un üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle bilinci kapalı olmasına rağmen kaydının bulunmaması, ailesine ulaşılmasını geciktirmişti. Hakan Tosun'un beyin ölümü 13 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.