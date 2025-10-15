Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Yayınlanma:
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 11 Ekim’de uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitiren gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Esenyurt’ta sokak ortasında uğradığı darp sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Basın yayın örgütleri, meslektaşlarını ve tüm duyarlı vatandaşları törene katılmaya davet etti. DİSK Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği, Tosun için Perşembe günü saat 13.00'te İstanbul Nurtepe Metro Meydanı’nda buluşulması çağrısında bulundu.

DİSK BASIN-İŞ VE ÇGD'DEN ÇAĞRI

DİSK Basın-İş, "Uğradığı saldırı sonrası kaybettiğimiz gazeteci/belgeselci Hakan Tosun'u son yolculuğuna uğurluyoruz..." ifadelerini kullanırken, Çağdaş Gazeteciler Derneği, "İstanbul’daki üyelerimizi ve tüm meslektaşlarımızı Gazeteci Hakan Tosun’u uğurlamaya davet ediyoruz" dedi.

Son Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldıSon Dakika | Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

CİNAYET VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Gazeteci Hakan Tosun’dan 10 Ekim'den beri haber alınamıyordu. Ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin yoğun uğraşları sonucu Tosun'un, Esenyurt'ta darp edildikten sonra yol kenarında ağır yaralı ve cüzdanı çalınmış bir halde bulunduğu ve hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya çıkmıştı. Tosun'un üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle bilinci kapalı olmasına rağmen kaydının bulunmaması, ailesine ulaşılmasını geciktirmişti. Hakan Tosun'un beyin ölümü 13 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!
Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!
'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar
Şehir magandaları yakalandı: Silahla havaya ateş açtılar