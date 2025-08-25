Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DNL 409 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon, vinçle kaldırılarak çekiciyle otoparka götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.