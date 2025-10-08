Hadise gözaltına alındı
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Hadise gözaltına alındı. Sabah saatlerinde çok sayıda ünlü isme yapılan operasyonda Hadise'nin de "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Sabah saatlerinde çok sayıda ünlü isim gözaltına alınırken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Hadise'yi de gözaltına aldığı öğrenildi.
Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltı kararını şu şekilde paylaştı:
"Şarkıcı Hadise gözaltında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmada, gözaltı listesinde ünlü şarkıcı Hadise'de bulunuyor. Maslak İl Jandarma komutanlığına götürüldü."