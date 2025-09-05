Hacı adaylarına son uyarı!

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları bugün sona eriyor.

Başvurularını yapmayan adaylar bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.

HAC KURA KAYITLARI İÇİN SON GÜN

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenler için bugün son gün.

2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenlerin saat 00.00'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Daha önceki yıllarda başvurusu olup, hac kaydını yenilemeyenler gelecek yılın hac kurasına katılamayacak.