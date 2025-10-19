Güvenlik görevlisi ölü bulundu

Yayınlanma:
Nevşehir'de, Kapadokya Alan Başkanlığı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Toprakçı (46), görev yaptığı kurumun binasında ölü bulundu. Toprakçı'nın cansız bedeni, mesaiye gelen diğer görevlilerin kapıyı açtıramaması üzerine ortaya çıktı.

Olay, Merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı binasında meydana geldi. Kuruma gelen diğer görevliler, kapının içeriden açılmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı bir çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi.

EKİPLER HAREKETSİZ HALDE BULDU

İçeri giren ekipler, güvenlik görevlisi Ömer Toprakçı'yı tuvalet kapısının dışında hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toprakçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ömer Toprakçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

