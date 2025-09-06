Gürsel Tekin: Kararın neresinde ‘kayyum’ yazıyor, Özgür Özel "Allah iki" dese onu da mı yazacaksınız?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul il yönetimini görevden uzaklaştırmasının ardından sular durulmuyor.

Mahkemenin tartışılacak şekilde Özgür Çelik yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin ve eski ilçe başkanlarını atadı.

"GÜRSEL TEKİN 'KAYYUM' DENMESİNE İTİRAZ EDİYOR

Görevden alıp yerine kayyum atama, 2016’dan bu yana HDP’li belediyelerle başlayan ve seçme ve seçilme hakkının gaspı olarak yorumlan bir uygulama olarak anılıyor.

Özgür Özel de Özgür Çelik'in yerine atanan Gürsel Tekin için “İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik. Ne konuştuğunun bir önemi yok” demişti.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, Gürsel Tekin’in hem kendisine 'kayyum' denmesine hem de 'kayyum' başlıklı haberlere itiraz ediyor.

"KAYYUM" KİRLİ MEDYANIN YAKIŞTIRMASI"

Tekin'i telefonla arayarak 'kayyum' kavramına neden itiraz ettiğini soruduğunu söyleyen Yıldız, Tekin'in kendisine şu cevabı verdiğini söyledi:

“Mahkeme kararında ‘kayyum’ ifadesi mi var, ‘çağrı heyeti’ deniyor. ‘Kayyum’ kirli medyanın yakıştırması. Algı yaratmak, bir algıyı yönetmek doğru mu?”

"ÖZGÜR ÖZEL ALLAH İKİ DESE ONU DA MI YAZACAKSINIZ?"

Yıldız'ın, Gürsel Tekin'e Özgür Özel'in mahkeme kararını ve görevi kabul edenleri 'kayyum' olarak nitelediğini söylediğinde ise Tekin, Tekin “Özgür Özel Allah iki dese onu da mı yazacaksınız?” dediği öğrenildi.

Gürsel Tekin, pazartesi günü saat 12.00'de eski ilçe başkanları, eski milletvekilleriyle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceklerini belirterek bütün CHP örgütünü davet ettiklerini söyledi.

"BİZ BARIŞ ELÇİLERİYİZ"

Yıldız, eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat’ın ekibe dahil olmayacağı yönündeki iddialar ise Tekin'in şöyle yanıt verdiğini söyledi:

“Gelenlerin başımızın üstünde yeri var. Gelmeyenler de arkadaşım. Biz oraya kucaklaşmaya gidiyoruz. Biz barış elçileriyiz”

Hakkında çıkan mal varlığı iddialarına ise Tekin, “Bizim 40 yıllık hayatımızda Aziz İhsan Aktaş’lar olmadı. Masak soruştursun. Bizim mal varlığımız onurumuz haysiyetimiz. Gürsel Tekin bir gün konuşacak o zaman da haysiyetsizce konuşanlar yanıt veremeyecek” şeklinde yanıt verdi.