'Gürsel Tekin adına geldik' dediler: CHP'li gençler binadan uzaklaştırdı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı. Gürsel Tekin'in kayyum atamasını kabul etmesinin ardından Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevden çekilirken Babacan'ın yedeği Gökmen Güneş de görevi reddetti.

Gürsel Tekin'in kayyum heyetindeki görevden çekilmeler için "2 kişi bile yeter" açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü şaşkına çevirdi.

'GÜRSEL TEKİN ADINA GELDİK' DEDİLER... CHP'Lİ GENÇLER BİNADAN UZAKLAŞTIRDI!

Gürsel Tekin'i desteklediklerini ifade eden bir grup Tekin'in kabul ettiği kayyum görevine gelmeden önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitti. Başkanlığa girmeye çalışan grubu CHP Gençlik Kolları uzaklaştırdı.

Gürsel Tekin adına binaya geldiğini söyleyen gruptan bir kişi beraberindekilerin de içeri alınmadığı anları kayda alarak "İstanbul İl Gençlik Örgütü şu anda bize karşı bunları yapıyor arkadaşlar. Biz İstanbul İl Başkanlığına geldik. Sayın Gürsel Tekin başkanımız için de yarın İstanbul İl Başkanlığında bulunacağız. CHP Gençlik Örgütünü bu hale getirenler utansınlar. Biz buradayız, yıkılmıyoruz. Partimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı bu hale getirenler utansın." dedi.

Herhangi bir arbedenin yaşanmadığı olay "provokasyon" yorumlarına neden oldu.