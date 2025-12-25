Güneş panelini tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti!

Yayınlanma:
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 67 yaşındaki Ömer Bulut, çatıda güneş enerjisi panelini tamir etmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli’nin Merkezefendi Mahallesi’ne bağlı Yeşilyayla Mahallesi’nde, saat 08. 00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ömer Bulut, iki katlı evinin çatısına çıkarak güneş enerjisi panelini tamir etmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Bulut, 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.

gunes-enerjisi-panelini-tamir-etmek-iste-1079356-320336.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayınpederinin evinde üç aylık bebeğini dördüncü kattan attı! Anne gözaltında

Yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.







Kaynak:DHA

