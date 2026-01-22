İmamoğlu 'Rakip olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu yanıtladı
Normal şartlarda 2028 yılında yapılacak olan ve yasalara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP-MHP'nin adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor.
Ankara kulislerinde Bilal Erdoğan, Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar isimleri zaman zaman gündeme gelmeye devam etse de Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması için seçimleri öne çekeceği senaryosu hala masadaki en güçlü ihtimallerden birisi olarak görülüyor.
CHP ise Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ve son ana kadar da İmamoğlu olarak kalacağının altını kesin bir şekilde çizmeye devam ediyor. Hali hazırda İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davadan çıkacak karar bu noktada önem taşıyor.
"RAKİP OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?"
23 Mart tarihinden bu yana Silivri'de olan İmamoğlu, sansürlemelere rağmen uluslararası basın dahil birçok gazeteye röportajlar vermeye devam ediyor.
Son olarak Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na 'Rakip olarak kimi görmek istersiniz?' sorusu soruldu.
Rakip tercih etmeyeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Damatlar, oğullar, bakanlar konuşuluyor olabilir. Bu onların iç meselesidir. Fakat “taht kavgası” için ülkeye zarar vermeye kalkarlarsa her daim karşılarında bizi bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Bu devletin bir kez daha fetret devrini yaşamasına müsaade etmeyeceğimizi herkes bilsin" yanıtını verdi.
İmamoğlu'na sorulan soru ve verilen cevap şu şekilde oldu:
Her dönem CHP’nin adayının kim olacağı tartışılırdı, bu kez ilk olarak AKP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı daha çok konuşuluyor. Gerek oğul gerek damatlar gerekse bazı bakanların isimleri sıkça gündeme geliyor. Siz karşınızda rakip olarak kimi görmek istersiniz?
Biz rakip tercih etmeyiz. Çünkü bizim için seçim; rekabet, karşımızdakini yıpratmak ve düşmanlık etmek değil; milletimize projelerimizi anlatmak, Türkiye için beslediğimiz tahayyülleri paylaşmak ve milletimizin onayına sunmaktır. Laf değil, icraat konuşulsun isteriz. Bu sebeple, karşımızdakinin kim olacağına değil, Türkiye için neler yapacağımıza odaklanırız. Fakat iktidardakiler rakip tercih etmeden yapamazlar. Diplomamı almaya çalışanlar, on aydır Silivri’de tutuklu bulunmama sebep olanların tek derdi, milletimizin cumhurbaşkanı adayı yaptığı Ekrem İmamoğlu’na karşı seçimi kaybetmekten korkmalarıdır.
‘RAKİBE SALDIRIYORLAR’
Türkiye, öylesine gerçeklerden uzak, yalan ve iftira dolu, yönetim becerilerini yitirmiş, liyakat ve kabiliyet sorunu yaşayan bir iktidarla karşı karşıya ki tek dertleri, seçim kazanamayınca hukuk dışı yöntemlerle rakiplerini devre dışı bırakma stratejisi yürüterek rakiplerine saldırmak. İktidardakiler milletin iradesinden bu kadar korkmasınlar. Bir saniyesine bile hakim olamadıkları bu dünyada yalanlara sarılmasınlar. Biz işimize bakacağız. Milletimizin ve devletimizin ihtiyacı neyse ona odaklanacağız. Kimi aday çıkarırlarsa çıkarsınlar. Biz yarışır, milletimize projelerimizi anlatırız. İsteriz ki karşımızda demokrasiye ve adalete zarar vermeyen, gerçekten ülkemizi düşünen bir rakip olsun. Fakat maalesef bu mümkün gözükmüyor. Damatlar, oğullar, bakanlar konuşuluyor olabilir. Bu onların iç meselesidir. Fakat “taht kavgası” için ülkeye zarar vermeye kalkarlarsa her daim karşılarında bizi bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Bu devletin bir kez daha fetret devrini yaşamasına müsaade etmeyeceğimizi herkes bilsin.