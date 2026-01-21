İmamoğlu'nun diploma davasını boşa düşürecek ifşa! İstanbul Üniversitesi bile ikna olmamış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmasının ardından 18 Mart 2025'te önce diploması iptal edildi. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan farklı soruşturmalar kapsamında 19 Mart 2025 günü gözaltına alındı.

İmamoğlu, 23 Mart'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR, ACELE EDİN"

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği gün, hakkında "sahtecilik" davası açılmıştı. Milyonların oyuyla Cumhurbaşkanı adayı seçilen İmamoğlu da diplomasının iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Ekrem İmamoğlu ve avukatları, diploma davasının iptali kapsamında görülen duruşmada savunma yaparken, kararın ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

İmamoğlu, duruşmada davanın neden siyasi olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Diplomanın kullanılmaya devam edildiği’ deniyor. Nerede? Parantez açılıyor: Yüksek Seçim Kurulu. Parantez kapanıyor. Bu ne demektir, biliyor musunuz? Açıkça şunu söylüyorlar: ‘Bu kişi, bu diplomasıyla her an Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Acele edin.’"

Diplomasının 35 yıl sonra gasp edildiğini savunan İmamoğlu ve avukatları, iptal kararının geri alınmasını talep etti.

İmamoğlu'nun "diploma" davasında

İdare mahkemesinde görülen davada karşı taraf olan İstanbul Üniversitesi’nin avukatı Gülsevil Öcal, "sahtecilik" davasını boşa düşürecek nitelikte ifadeler kullandı.

Avukat, diploma davasının duruşmasında “Sayın davacının doğrudan yaptığı bir eylemi zaten belirtmiyoruz" dedi. Avukat, bu sözlere sahtecilik davasında işlendiği iddia edilen suçun aslında işlenmediğini ağzından kaçırdı.

Çünkü diplomayı veren ve daha sonra iptal eden üniversitenin avukatı, İmamoğlu için bir eylem suçlaması yapmadıklarını söylüyor. Üniversitenin avukatının sözleri, savcılığın sahtecilik iddiasının da karşısında duruyor ancak açılan ceza davasında İmamoğlu’nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Sahtecilik davasında bir sonraki duruşma 16 Şubat 2026'da görülecek.