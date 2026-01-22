Yerlikaya "artık transit göç rotası değiliz" diyerek paylaştı

Yerlikaya "artık transit göç rotası değiliz" diyerek paylaştı
Yayınlanma:
Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonların bilançosunu "artık transit göç rotası değiliz" diyerek paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen son denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

"ARTIK TRANSİT GÖÇ ROTASI DEĞİLİZ" DİYEREK PAYLAŞTI

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, bir günde yapılan uygulamalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında 478 kaçak göçmen tespit edildi.

artik-transit-goc-rotasi-degiliz-diyerek-paylasti-3.jpg

Yerlikaya’nın açıklamasına göre operasyonlar; Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla yürütüldü. Çalışmalarda 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip görev aldı. 5 bin 531 noktada gerçekleştirilen kontrollerde; 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer alanlar olmak üzere toplam 14 bin 261 yer denetlendi.

artik-transit-goc-rotasi-degiliz-diyerek-paylasti-2.jpg

Tespit edilen kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Yerlikaya, göç yönetiminin insan hakları ve hukuk çerçevesinde, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

Otomobilin arka koltuk ve bagajından kaçak göçmenler çıktıOtomobilin arka koltuk ve bagajından kaçak göçmenler çıktı

Açıklamada, kaçak göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’nin kaçak göçte hedef ve transit ülke olmaktan çıktığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

