Otomobilin arka koltuk ve bagajından kaçak göçmenler çıktı

Amasya'da polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilin arka koltuk ve bagaj kısmında üzerleri örtüyle kapatılan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıya giden bir otomobili teknik ve fiziki takibe aldı.

Araç, dün gece saatlerinde kent girişindeki güvenlik uygulamasında durdurdu. Otomobilin arka koltuk ve bagaj kısmında üzerleri örtüyle kapatılan yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakaladı. Otomobilin sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

KAÇAK GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE TESLİM EDİLDİ

Hatay’da 174 kaçak göçmen yakalandıHatay’da 174 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak:DHA

