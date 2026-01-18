Hatay’da 174 kaçak göçmen yakalandı

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında 14 Ocak günü belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yapıldı.

174 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Baskınlarda 174 kaçak göçmen yakalandı, 35 organizatör gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarında dürbün, el kamerası, kaçakçılıktan elde edildiği düşünülürken 119 bin 990 TL, 1500 Amerikan doları, 15 parça altın takı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 49 av tüfeği kartuşu bulundu.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sorguları sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.