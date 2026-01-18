Hatay’da 174 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da 174 kaçak göçmen yakalandı
Yayınlanma:
Hatay'da polisin düzenlediği operasyonda 174 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 35 organizatörden 25’i tutuklandı.

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında 14 Ocak günü belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yapıldı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandıŞanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

174 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Baskınlarda 174 kaçak göçmen yakalandı, 35 organizatör gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarında dürbün, el kamerası, kaçakçılıktan elde edildiği düşünülürken 119 bin 990 TL, 1500 Amerikan doları, 15 parça altın takı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 49 av tüfeği kartuşu bulundu.

kacakcilik.jpg

SINIR DIŞI EDİLDİ

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sorguları sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradı
Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradı
Partilisini öldüren eski MHP’li başkan yardımcısına müebbet
Partilisini öldüren eski MHP’li başkan yardımcısına müebbet
2 buçuk ton balık dağıtıldı: Duyan sıraya girdi uzun kuyruklar oluştu
2 buçuk ton balık dağıtıldı: Duyan sıraya girdi uzun kuyruklar oluştu