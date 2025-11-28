Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı rehin alma olayına öğrencilerden protesto

Gümüşhane Üniversitesi'nde 26 Kasım'da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yaşanan silahla rehin alma olayına karşı öğrenciler, kampüs içerisinde sessiz yürüyüş düzenleyerek tepkilerini dile getirdi.

Olayda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen sivil memur H.T., kadın memur D.B.’yi silahla rehin almış, polis ekiplerinin 4 saatlik çabası sonucu teslim alınmıştı.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ"

Öğrenciler adına konuşan Yasin Efe Dündar, yaşanan trajik olaya tepkilerini dile getirdi. Dündar, şiddetin kime yapıldığının, mağdurun kadın veya erkek olmasının bir önemi olmadığını belirterek, "Biz, şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Bugünkü yürüyüşümüz, yalnızca yaşanan bu trajik olaya tepki değil; aynı zamanda barışçıl, huzurlu ve güvenli bir üniversite ortamı talebidir. Hepimiz, eğitim göreceğimiz ortamın huzurlu, güvenli ve saygılı olmasını istiyoruz." dedi.

"KORKUYA TESLİM OLMADIK" MESAJI

Öğrencilerden Yeliz Özalp ise sessiz yürüyüşün anlamını vurguladı. Özalp, Turizm Fakültesi önünden başlayan yürüyüşte atılan her sessiz adımın, kampüste yaşanan şiddete karşı onurlu bir duruşun simgesi olduğunu söyledi. Özalp şunları kaydetti: