Üniversitede memuru rehin alan şüpheli tutuklandı

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşı kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyup, polis ekiplerinin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek teslim olan Hüseyin Terhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Turhan, çıkarıldığı hakimlikçe ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit’ suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU

İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde sivil memur olarak görev alan H.T., fakülte binasına geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti.

KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi. Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müzakereleri sonucu şüpheliyi ikna etti. Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş silah taşıma izin belgesi bulunan silahıyla teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, rehin alınan kadın memur da tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.