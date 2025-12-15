Güllü'nün patronundan organize cinayet iddiası: Cinayeti planlayan en az 7-8 kişi var

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun, "Tuğyan, Güllü anneyi itti" şeklindeki ifadesi üzerine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Gülter'in tutuklanmasının ardından Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, yeni iddialarda bulundu.

Ensonhaber'den Rojda Altıntaş'a konuşan Ferdi Aydın, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in de bu işin içinde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Güllü'nün çocuklarının babası sessizliğini bozdu

"MECBUREN KENDİMİ ORTAYA ATMAK ZORUNDA KALDIM"

Güllü'nün ölmeden birkaç gün önce kendisine "Başıma bir şey gelirse oğlumdan ve kızımdandır" dediğini söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen insanlara vazife olan şeyler vardır ya, ben bunu kendime vazife gördüm. Televizyona baktım, hiç akrabaları çıkmıyor. Eşi, dostu ve kardeşleri ortada yok. Kimsenin bir şey dediği yok. Mecburen kendimi ortaya atmak zorunda kaldım işin açıkçası. Ben severdim. Tabii ki işle alakalı arada tartışmalarımız olurdu. Ama genel olarak gerçekten Güllü ablanın sevdiği insanlara söylediği bir söz vardı: 'Evlat.' Bir senedir beraber ekmek yiyoruz. Onun için hiçbir sorun yoktu."

"TUTUKLAMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Güllü'nün maddi durumunun son dönemde çok iyi olduğunu söyleyen Aydın, "Son dönem en parlak dönemini yaşıyordu. Geçmişte tabii ki tanınıyordu ama tam para kazanacağı dönemdeydi." dedi.

Tutuklamaların devam edeceğini düşündüğünü belirten Aydın, "Tuğberk ayılıp bayılmaya başlamış, Sultan itirafta bulundu diye. Çok yakınlarından duydum. Daha tutuklamaların devam edeceğini düşünüyorum. Güllü ablanın katilleri kimse, bu cinayeti kim tasarladıysa hepsinin ceza almasını istiyoruz milletçe." şeklinde konuştu.

Sultan 'annesini kelebek ile kandırıp pencereden attı' dedi! İşte Güllü'nün kızının ‘beyaz kelebek’ savunması

"PLANLAYAN, TASARLAYAN EN AZ YEDİ, SEKİZ KİŞİ VAR"

Cinayeti en az 7-8 kişinin planladığını belirten Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sultan ifadesinde, Tuğyan’ın annesini bacaklarından kaldırma suretiyle kaldırıp aşağı attığını söylüyor. Zaten her ifadelerinde farklı bir şey söylediler. Sözde birbirlerini görmemişlerdi. Şu anda birbirlerine iftira atmaya başladılar. Tuğyan, Sultan’ın yasaklı madde kullandığını söyledi. Sultan, Tuğyan’ın onu aşağı attığını söyledi. Olay bambaşka boyuta geldi. Burada cinayeti işleyen kişi sayısı iki değil. Planlayan, tasarlayan en az yedi, sekiz kişi var. Belki de on kişi var. Hepsinin bu suçtan cezalarını çekmesini istiyorum.

"20 MİLYON TL TEKLİF EDİLMİŞ"

Ben Çiğdem Hanım’dan şüpheleniyorum. Tuğberk Bey’in de bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Para için yaparlar, stres için yaparlar. Bu olayın içerisinde kimse çok düzgün değil. Birilerine iki daire teklif edilmiş. Birilerine onları savunsun diye 20 milyon TL teklif edilmiş. Para için insanlar ne yazık ki kötü şeyler yapıyorlar. Bu kötü insanları kınıyoruz.

"KİRALIK KATİL ARAMAYA ÇALIŞAN BİR KADINI GÖRDÜK"