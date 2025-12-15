Eşini satırla katletmişti! Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, 9 Mart’ta meydana gelen olayda, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde, kendisine bıçakla saldırdığını iddia ettiği Sevcan’a satırla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde, Sevcan Demir Sakman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı belirlendi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Aynı zamanda, Sakman’a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenilirken Sevcan Demir Sakman memleketi Hatay'da toprağa verildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ!

Tutuklu sanık Halit Can Sakman’ın 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına devam edildi. Sanık Sakman’ın, İstanbul Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu’nda yapılan muayenede akli dengesinin yerinde, cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Halit Can Sakman da “Cezai ehliyet raporuna bir diyeceğim yoktur. Akli dengem yerindedir” ifadelerini kullandı.

“GÜN YÜZÜ GÖRMESİN İSTİYORUM”

Sevcan’ın annesi Havva Günay, “Sanığın ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Gün yüzü görmeyerek, başka kimseye zarar vermemesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Kızının ölümünü hazmedemediğini belirten Güney Demir ise “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Duruşma savcısı mütalaada, sanığın birden fazla kesiyle ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek’, ‘Eşe ve kadına karşı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla talep etti.

“PİŞMANIM” DEDİ!

Savunmasında cinayeti planlamadığını öne süren saldırgan, “Biz Sevcan ile evlenmeden önce de birlikte yaşıyorduk. Kamerada göründüğü gibi çok yalvardım. Ben aldığım maaşın tamamını Sevcan’a atıyordum. Kendime hiçbir şey alamıyordum. Kendimi çok baskı altında hissediyordum. Bu şekilde olay gelişti. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" sözlerini sarf etti.

Sanığın savunması sırasında baba Güney Demir ile anne Havva Günay, gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.