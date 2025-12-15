Güllü'nün çocuklarının babası sessizliğini bozdu

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın 75. gününde, 9 Aralık’ta kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları evden valizleriyle ayrıldıkları sırada gözaltına alındı.

Güllü’nün eski eşi ve Tuğyan Gülter’in babası Gürol Gülter, kızının gözaltına alındığını İngiltere’de yaşadığı evde öğrendi. Bir gün sonra Habertürk’e konuşan Gülter, gözaltıdan saatler önce kızının annesinin mezarından kendisini aradığını anlattı.

Canlı yayında ilk kez açıklama yapan Gürol Gülter, şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben bu sonuca inanmıyorum pek. Yani kızın bir şey anlatırsa onun anlattığına inanırım ama ben mahkemeyi beklemekte fayda var. İş zaten karışıktı. Şu an şimdi Tuğyan bir şeyler söyledi, cezaevine girdi, tutuklandı ama mahkemede tahmin ediyorum her şeyi anlatacak yani daha artık bu işin kaçarı göçeri yok"

Sultan 'annesini kelebek ile kandırıp pencereden attı' dedi! İşte Güllü'nün kızının ‘beyaz kelebek’ savunması

Gülter, Sultan Nur Ulu’nun ifadesine ilişkin de şüphelerini dile getirdi:

"Yok Sultan itiraf etti. Neyin pazarlığını yaptı da itiraf etti. Bugüne kadar niye Sultan itiraf etmedi de bu bugün itiraf etti. Tuğyan mutlaka mahkemede buna bir cevap verecek yani."

Gürol Gülter, kızının cinayetle ilişkili olup olmadığını bilmediğini, ancak artık her şeyin ortaya çıkacağını söyledi:

"Tuğyan’ın böyle bir şeyi insan nasıl yapabilir ya. Filmin sonuna geldik. Savcı makamının kayda değer bir delilleridir netice itibariyle. Yani ilk lafıma dönüyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedim ya. Dönüyor dolaşıyor ya laf oraya geliyor. Bu işte bir kabahati varsa. Yani sakladığı bir şey bir kabahati varsa birazcık sıkıntı olacak yani."

Gürol Gülter, çocuklarının Güllü’yü son anda görmediği yönündeki iddialara da şöyle yanıt verdi:

"Çocuklarımın yani görmedim demesini ben de çok merak ediyorum. Niye? Görsen ne olur ki yani neticede senin bir onun işini kolaylaştırır, şunu yok bir şey yok. Yani hasmın düşman değil annem yani. Elinden tutarsın düşme diye falan. Ne bileyim yani. İlk refleksi öyle gösterirsin"

"BEN BİR BABAYIM İNANMAK İSTEMİYORUM"

Gürol Gülter, kızının gözaltına alınmadan yaklaşık 10 saat önce mezarlıkta kendisini aradığını, konuşmalarında duygusal anlar yaşandığını aktardı:

"Annesinin mezarından arıyor beni. Ağlıyordu yani. Çok ağlıyordu. Çok böyle ağlamaktaydı çok. O mezara ilk defa gidiyor galiba. Baba dedi annemin yanına geldim dedi. Ben dedim ona telkinlerde bulundum. Dua et kızım benim. Bunların hepsi geçer dedim. Artık şimdi yapabilecek bir şey yok dedim. Sadece şey yani söyledim yani. Sakin ol, dua et. Bir gün bunların hepsi geçecek falan gibilerinden. Çok da uzun konuşmadım, kapadım zaten"

Kızının susma hakkını kullanma ihtimaline karşı ise şunları söyledi:

"Makamının cinayet şüphesiyle gözaltına aldığı bir insan itiraf edecek, suskunluk hakkını kullanacak, oturup oturacak, anlatacak yani kaçış yok. Bu sıra filmin sonu yani"

Son olarak, kızına yönelik suçlamalar konusunda kesin bir inanca sahip olmadığını vurguladı: