Güllü'nün kızı annesinin öldüğü eve 'etler bozulmasın' diye gitmiş!

Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, karakoldaki ifadesinde dikkat çeken bir bilgi verdi. Gülter, annesinin öldüğü eve keşif öncesi gittiğini açıkladı. Gülter, gitme sebebinin de , "Annemin dolabında bulunan etler bozulmasın diye almak için eve girdiğimizde..." diyerek açıkladı.

Halktv.com.tr/Özel Haber

Güllü ismi ile tanınan Şarkıcı Gül Tut’un ölümünün ardından kızı cinayetten tutuklandı. Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter, arkadaşı Bircan Dülger’in savcılıktaki beyanlarında geçen “Annesinin ölmesini istiyordu” şeklindeki iddialara karakoldaki ifadesinde yanıt verdi.

Bircan Dülger’in “Gebersin, ne olur annemden kurtar, çevren çok bu kadını öldürt” dediğini öne sürdüğü Tuğyan Gülter, gözaltında verdiği ifadede bu sözleri asla söylemediğini belirtti:

"Çiğdem abla cenazeden bir gün sonra Bircan abla geldi dedi. Bircan ile hiç baş başa kalmamıştım o günlerde dolayısıyla ben Bircan’a “abla annemi ben ittim ama pişmanım” gibi bir laf kesinlikle söylemedim. Bu bir yalandır."

Gülter, Bircan Dülgerin annesiyle geçmişe dayalı bir husumeti olduğunu ileri sürdü. Kendisinin, Bircan’ın annesinin cenazesine gitmediği için tartışma yaşadıklarını belirtti:

"Bircan’ın asıl annem ile arasında husumet vardır. Ben onun annesinin cenazesine gitmediğim için bana bir gün mesaj attı ben de dalga geçtim senin her sene annen vefat ediyor dedim. Sonra bana “ben senin yanında oluyorum sen benim hiç yanımda olmuyorsun” dedi."

Gülter, Dülger’in savcılığa sunduğu mesajların annesinin ölümünden aylar önceki bir kavga sırasında yazıldığını belirtti.

Güllü'nün kızı Gülter, keşif öncesi annesinin öldüğü eve gittiğini açıkladı. Gülter, gitme sebebinin de 'etlerin bozulmaması' için olduğunu söyledi.

Cenazeden sonra bana bir sürü mesaj attı ben senin yanındayım sana inanıyorum ben yandım da sen de anne acısıyla yandın gibi şeyler söyledi ben de ona cevap verdim. Sonra Bircan ile sizler keşif için gelmeden sanıyorum bir gün önce yüz yüze görüştük. Annemin dolabında bulunan etler bozulmasın diye almak için eve girdiğimizde çağırmıştım Bircan yardım için gelmişti o gün ve keşiften bir gün önce görmüştüm. Keşif günü de meraktan eve gelmişti ama avukat Rahmi amca onu evden çıkarmıştı. Keşiften sonra beni tekrar aradı ne yaptığımızı sordu. Sonraki günlerde bizim eve geldiği oldu saçma şeyler sordu bunlar üzerine kendisiyle artık görüşmedim. Sultan gözetiminde bu konuşmalar oldu. Zaten evde günü Bircan abla ve Hülya abla ile Çiğdem abla ile konuştuk bu sırada da konuşulmuş sonrasında bu görüşmeyi Sultan Çiğdem abla ve bana anlattı. Bircan Sultan’a da yalan itira atıyor, olayı senin üzerine yıkar, zaten Çiğdem de senden şüpheleniyor. Demiş

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

