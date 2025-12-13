Güllü'nün kızı annesinin öldüğü eve 'etler bozulmasın' diye gitmiş!

Halktv.com.tr/Özel Haber

Güllü ismi ile tanınan Şarkıcı Gül Tut’un ölümünün ardından kızı cinayetten tutuklandı. Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter, arkadaşı Bircan Dülger’in savcılıktaki beyanlarında geçen “Annesinin ölmesini istiyordu” şeklindeki iddialara karakoldaki ifadesinde yanıt verdi.

Güllü'nün kızı 'atacağım camdan' sözünü kabul etti: 'Ama yüzük içindi' dedi

Bircan Dülger’in “Gebersin, ne olur annemden kurtar, çevren çok bu kadını öldürt” dediğini öne sürdüğü Tuğyan Gülter, gözaltında verdiği ifadede bu sözleri asla söylemediğini belirtti:

"Çiğdem abla cenazeden bir gün sonra Bircan abla geldi dedi. Bircan ile hiç baş başa kalmamıştım o günlerde dolayısıyla ben Bircan’a “abla annemi ben ittim ama pişmanım” gibi bir laf kesinlikle söylemedim. Bu bir yalandır."

Gülter, Bircan Dülger’in annesiyle geçmişe dayalı bir husumeti olduğunu ileri sürdü. Kendisinin, Bircan’ın annesinin cenazesine gitmediği için tartışma yaşadıklarını belirtti:

"Bircan’ın asıl annem ile arasında husumet vardır. Ben onun annesinin cenazesine gitmediğim için bana bir gün mesaj attı ben de dalga geçtim senin her sene annen vefat ediyor dedim. Sonra bana “ben senin yanında oluyorum sen benim hiç yanımda olmuyorsun” dedi."

Gülter, Dülger’in savcılığa sunduğu mesajların annesinin ölümünden aylar önceki bir kavga sırasında yazıldığını belirtti.

Güllü'nün kızı Gülter, keşif öncesi annesinin öldüğü eve gittiğini açıkladı. Gülter, gitme sebebinin de 'etlerin bozulmaması' için olduğunu söyledi.