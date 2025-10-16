Gülben Duru boşandığı erkek tarafından sokak ortasında katledildi

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı 1262 Sokak'ta, kamusal alanın ortasında gerçekleşti. Gülben Duru, sokakta yürüdüğü sırada karşısına çıkan eski eşi A.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Fail, genç kadını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarken, Gülben Duru kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÜLBEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülben Duru, ağır yaralı olarak ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Duru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kaçan fail A.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucunda fail A.Ç., cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.