Grammy ödüllü sanatçı İzmir’de sahne aldı: Erzincan bağlamayla eşlik etti
Grammy ödüllü kamança virtüözü Kayhan Kalhor ile bağlama ustası Erdal Erzincan, İzmir’de aynı sahneyi paylaştı.

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü kamança virtüözü Kayhan Kalhor ile bağlama ustası Erdal Erzincan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) “Müziğin Evrensel Dilinde İki Usta Buluşuyor” konseri verdi.

Beş Grammy adaylığı ve bir Grammy ödülü bulunan dünya çapında bir müzisyen olan İranlı Kayhan Kalhor, bağlama geleneğinin ustalarından Erdal Erzincan ile aynı sahnede buluştu.

Yaklaşık iki saat süren konserde Pers ve Anadolu müzik gelenekleri, makam ve doğaçlama şeklinde icra edildi. İkili, “çağrı-yanıt” esasına dayalı, neo-meşk geleneğine yakın bir tavırla dinleyenleri kültürler ve sesler arası bir yolculuğa çıkardı.

GÖVDESİNİ MÜZİK ALETİ GİBİ KULLANDI

Geleneksel repertuarın bilinen şarkılarının çalındığı gecede Erdal Erzincan, Âşık Veysel’in “Ben gidersem sazım sen kal dünyada” ve Pir Sultan Abdal’ın “Bu yıl dağların karı erimez” gibi eserleri yorumladı. Kalhor bu parçalarda kamançasıyla Anadolu ezgilerine Pers makamlarının rengini katarak eşlik etti.

Kalhor'un kamançasını çalarken gövdesini de bir müzik aleti gibi kullanması dikkat çekti. Konser sonunda izleyiciler müzisyenleri dakikalarca ayakta alkışladı.

