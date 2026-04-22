Gözaltındaki madenciler serbest bırakıldı: Hakkımızı almadan gitmeyiz

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları açlık grevi eylemi sırasında polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Gözaltına alınan 110 Doruk Madencilik işçisi, 14 saatin ardından serbest bırakıldı.

‘ÖLÜME TERK ETTİLER’

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, eylemcilerin Ankara’da Enerji Bakanlığı yakınına ulaştıklarında fiilen gözaltına alındıklarını belirtti. Çakır, kendisi ve beraberindeki 33 kişinin akşama kadar gözaltında tutulduğunu, ardından yaklaşık 3 metre genişliğinde bir alana götürüldüklerini söyledi.

“Bir tarafımızda duvar vardı, diğer tarafımıza da 20 tane araç sıraladılar. Bizi orada adeta ölüme terk ettiler. Ne bir battaniye verdiler ne altımıza karton ne de başka bir şey sağladılar. ‘Burası yaşam alanı olur’ dediler ama orası bizim için yaşam alanı değil, ölüm alanı oldu. Çünkü 20 tane araç sabaha kadar bu insanların üzerine gaz üfürdü. Dün eksi bir derecede bu insanların ne yaşadığını ben gördüm” ifadelerini kullandı.

‘İŞÇİLER ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI İSTEDİ DİYE Mİ?’

Çakır, sabah saatlerinde şafak operasyonuyla yeniden gözaltına alındıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün de sabah 06.00’da şafak operasyonuyla bizi aldılar. Sabahtan beri hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey sormadan beklettiler. Şimdi de ‘Gözaltından çıktınız’ dediler. Peki biz niçin gözaltına alındık? Bu işçiler kime yanlış yaptı? Kimin hakkını aldı? Bu işçiler sadece alın terlerinin karşılığını istedi diye mi bunlar yaşatılıyor? Bu reva mıdır?”

MECLİS’E ÇAĞRI

Çakır, TBMM’deki tüm milletvekillerine seslenerek, “Bu işçiye bu reva mıdır? Yerin 7 kat altında çalışan bir işçi, hakkını aradı diye iki günden beri gözaltında tutulur mu? Bu işçiler size ne yaptı? Kolluk kuvvetlerine zarar mı verdi? Hiçbir şey yapmadılar. Sadece haklarını aramak için Enerji Bakanlığı’na yürümek istediler” dedi.

KARARLILIK MESAJI: “GEREKİRSE ANKARA’NIN ALTINA TÜNEL KAZARIZ”

Çakır, mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Evet, bugün bizi buraya getirdiniz, burada bıraktınız. Biz emniyet güçleriyle karşı karşıya kaldık. Ama yarın da geleceğiz. Bıkmayacağız, usanmayacağız. Ne kadar gözaltına alırsanız alın, bu işçinin hakkını almadan biz bir yere gitmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Bütün kamuoyu, bütün siyasi partiler şunu bilsin: Bu iş çözülmeden madenciler buradan gitmeyecek”

Çakır, “Biz yerin yedi kat altında nasıl duruyorsak, iğne deliğinden nasıl geçiyorsak, yeraltından nasıl çıkıyorsak, depremde nasıl çıktıysak; gerekirse Ankara’nın altına tünel kazar, o Meclis’e, o bakanlıklara, o patronun evinin önüne dikiliriz. Biz bunu yaparız. Çünkü biz madenciyiz” dedi.