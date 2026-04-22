1’i eski polis 2 FETÖ firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, aranan FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu eski polis B.A. ile S.Ç. saklandıkları yerde yakalandı.

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 23 şüpheliden 10'u tutuklandı

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye İlamat Bürosu tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç., saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ davasında yargılanıyordu: Hakmar'ın sahibi Zeki Doruk için yeniden tutuklama kararı

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, cezaevine teslim edildi.

(DHA)