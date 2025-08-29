Göz göre göre yıkacaklar! 'Bu karar Yeşilçam'ın izlerini siler'

Göz göre göre yıkacaklar! 'Bu karar Yeşilçam'ın izlerini siler'
Yayınlanma:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin yıkım kararına öğrenciler, akademisyenler ve sinema camiası büyük tepki gösterdi. Öğrenciler, Türk Film Arşivi’ne de ev sahipliği yapan merkezin yıkılmasının, Yeşilçam'ın izlerini sileceğini belirtti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi için yıkım kararı alındı. Bu karar akademi ve sinema camiasında büyük endişeye yol açtı. Bugün saat 12.30'da binanın önünde bir protesto eylemi ve basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Aydınlık yazarı Tunca Arslan da "Türk Film Arşivi yıkılırken" başlıklı köşe yazısında yıkım kararını eleştirdi.

Tunca Arslan, bugün yapılacak eyleme, sinema bölümü öğrencilerinin ve mezunların katılacağını ve aydınların destek vereceğini belirtti. Sinema-TV Merkezi’nin önce boşaltılması, şimdi de yıkılma kararıyla ilgili "Bu kararın ardında da doğrudan doğruya kendisine belediye işlevi biçen rektörlük var" dedi.



"ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİ DE YOK OLACAKTIR"

Tunca Arslan'ın aktardığına göre, öğrenciler tarafından daha önce yapılan açıklamada, Yeşilçam'a damgasını vurmuş Metin Erksan, Lütfi Akad, İlhan Arakon, Memduh Ün gibi ustaların izlerinin de silineceği vurgulandı. Açıklamada, "Bina yıkılırsa, sadece bina değil Türk sinema tarihimizin ve Türk sinemasının ustalarının soluğunu barındıran belleği de, öğrencilerin geleceği de yok olacaktır. Yüzlerce öğrenci dersliksiz, stüdyo ve salonlardan mahrum bırakıldı…" ifadeleri kullanıldı.

Arşivin, 1948 ve 1959’daki iki büyük yangın sonucu yok olanlar hariç, Türk sinema tarihindeki filmlerin yaklaşık yüzde 70’ini barındırdığı belirtildi.



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

