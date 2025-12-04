Gıdada 141 milyon TL'lik fatura! 17 işletmeye suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kasım ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı, bir ayda 122 binin üzerinde denetim yapıldığını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 141 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin Kasım ayı bilançosunu değerlendirdi. Bakanlık ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Yumaklı, halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin artarak devam ettiğini vurguladı.

KASIM AYI DENETİM BİLANÇOSU

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre, 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde gıda işletmelerine yönelik toplam 122 bin 271 denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontroller neticesinde, mevzuata ve sağlık kurallarına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 1.963 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Söz konusu işletmelere kesilen toplam idari para cezasının 141 milyon 303 bin 503 Türk Lirası olduğu bildirildi.

İdari para cezalarının yanı sıra, ihlallerin boyutu nedeniyle 17 işletme hakkında yasal süreç başlatılarak suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

"DENETİMLERE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamasında denetimlerin sürekliliğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Yumaklı, "Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYAN İŞLETMELERE TEŞEKKÜR

Bakan İbrahim Yumaklı, açıklamasının sonunda mevzuata uygun üretim ve satış yapan işletmeleri de unutmadı. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren esnafa şükranlarını sunan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

