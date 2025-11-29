Geri vitese takınca apartman yüksekliğinden yere çakıldı!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Kükürtlü Mahallesi’ndeki bir sitenin otoparkına gelen 65 yaşındaki Nükhet F., otomobilini ileri manevra yaptığını sanarak yanlışlıkla geri vitese aldı. Gaza basmasıyla hızla geriye doğru giden araç, otoparkın demir korkuluklarını kırarak yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıdaki ağaçlık alana düştü.

Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor

Bursa'da da kadınların yürüyüşüne polis engeli!

Kaza anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolsüz biçimde geriye yöneldiği ve bir anda boşluğa düştüğü görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nükhet F., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.