Gençlik Festivaline soruşturma: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması

SOL Genç Balıkesir Zeytinli'de gençlik festivali düzenledi. Binlerce genç tarafından düzenlenen festivale AKP Balıkesir İl Başkanlığı suç duyurusunda bulundu. Festival öncesinde yürüyüş düzenleyen gençlerin attığı bazı sloganların 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' kapsamında suç unsuru oluşturabileceği üzerine soruşturma başlatıldı.

Bununla beraber festival için 20 Ağustos tarihinde verilen dilekçede yer alamayan slogan ve pankartların olduğu, belirtilen saatlere uyulmadığı ve güneş battıktan sonra festivalin devam ettiği öne sürüldü.

İddiaları AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ortaya attı. Aydemir tarafından yapılan açıklamada festivalde atılan sloganların Cumhurbaşkanı'na hakaret ve toplumsal huzuru bozma suçları kapsamında değerlendirildiği iddia edilmişti.

SOL GENÇ'TEN AÇIKLAMA: KAMUOYUNU DAYANIŞMAYI ÇAĞIRDI

Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma sonrasında Sol Genç tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: