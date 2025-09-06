Gençlik Festivaline soruşturma: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması
SOL Genç Balıkesir Zeytinli'de gençlik festivali düzenledi. Binlerce genç tarafından düzenlenen festivale AKP Balıkesir İl Başkanlığı suç duyurusunda bulundu. Festival öncesinde yürüyüş düzenleyen gençlerin attığı bazı sloganların 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' kapsamında suç unsuru oluşturabileceği üzerine soruşturma başlatıldı.
Bununla beraber festival için 20 Ağustos tarihinde verilen dilekçede yer alamayan slogan ve pankartların olduğu, belirtilen saatlere uyulmadığı ve güneş battıktan sonra festivalin devam ettiği öne sürüldü.
İddiaları AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ortaya attı. Aydemir tarafından yapılan açıklamada festivalde atılan sloganların Cumhurbaşkanı'na hakaret ve toplumsal huzuru bozma suçları kapsamında değerlendirildiği iddia edilmişti.
SOL GENÇ'TEN AÇIKLAMA: KAMUOYUNU DAYANIŞMAYI ÇAĞIRDI
Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma sonrasında Sol Genç tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Dün gerçekleştirdiğimiz Gençliğin Mitingi'nde gerçekleri haykırmamız memleketi karanlığa sürükleyen; doğayı, yaşamı, memleketi talan eden AKP’yi huzursuz etmiş. Daha yürüyüşü kimin düzenlediğini bilmeyen AKP İl Başkanlığı, tabi ki halkın gerçek sorunlarını da bilmiyor. Gerçekleri, doğruları hakaret sanıyor. Soruşturmalara, baskılara, tehditlere karşı tüm kamuoyunu dayanışmaya çağırıyoruz! Ne yaparsanız yapın memleket için mücadele etmeye devam edecek gençler var, devrimciler var!