Genç kadına vahşice saldırıp ağır yaralamıştı! Telefonunu gasp edip başında sigara içtiği ortaya çıktı

Olay, 10 Ekim akşamı Merve Ongun'un evine doğru yürüdüğü sırada, bir hafta önce ayrıldığı eski sevgilisi Kaan Bulut ile karşılaşmasıyla başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Kaan Bulut, genç kadını feci şekilde darbetti. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ongun'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay sonrası 112 Acil Servis'i arayarak "Motosiklet kazası yaptık" şeklinde asılsız ihbarda bulunan Kaan Bulut, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Merve Ongun'a şiddet uyguladığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER SALDIRININ BAŞLANGICINI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma devam ederken olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, Kaan Bulut'un tartışma sırasında Merve Ongun'un elindeki cep telefonunu zorla alıp uzaklaştığı anlar yer alıyor. Telefonunu geri almak isteyen Merve Ongun'un, bunun üzerine şüphelinin motosikletini devirdiği görülüyor. Bu harekete öfkelenen Kaan Bulut'un geri dönerek genç kadına saldırdığı anlar da kameralara yansıdı.

Öte yandan, Merve Ongun'un saldırıdan sadece dakikalar önce yakındaki bir dönerciden ekmek arası döner aldığı anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

AĞIR YARALI HALDEKİ GENÇ KIZIN BAŞINDA SİGARA İÇTİ

Davanın seyrini etkileyebilecek bir diğer kanıt ise bir vatandaş tarafından çekilen görüntü oldu. Görüntüde, saldırı sonrası çevredekilerin müdahalesiyle bir banka yatırılan ve ağır yaralı halde ambulansın gelmesini bekleyen Merve Ongun'un başında, şüpheli Kaan Bulut'un soğukkanlı bir şekilde sigara içtiği görülüyor. Ayrıca Kaan Bulut'un, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydeden kişiye tepki gösterdiği de görüntülere yansıdı.

ANNE'DEN "GASP" SUÇLAMASIYLA YENİ ŞİKAYET

Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Merve Ongun’un annesi Münevver Ongun, polis merkezine giderek ek şikayette bulundu. Anne Ongun, süreci şöyle anlattı:

"Benim çocuğum geliyor. Bu cani motosikletle onun önünü kesiyor ve kızımın telefonunu gasbediyor. O da vermemek için direniyor. Benim kızım telefonunu almasın diye motorunu itekliyor. Sonra geri dönüyor bu cani. Ondan sonra 2 kere yumruk atıyor. O yetmiyormuş gibi kafasını 2 kere öldüresiye yere vuruyor. Bu anların videoları var. Bu caniden şikayetçi olduk. Benim kızım bu cani yüzünden yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım bunları hak etmedi, yaşamayı hak etti. Adalete güveniyorum. Onun cezasını alacağına inanıyorum. Kızımı dövdükten sonra bir de benim kızım yerde ölümle savaşırken utanmadan karşısında sigara içiyor ve görgü tanıkları ‘Annesini arayalım’ diyor. ‘Ne arayacaksın' diyerek izin vermiyor. Böyle bir canilik olabilir mi?"