Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan yangında hurdaya döndü, 31 yolcu yara almadan kurtuldu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde dün gece yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 15’inci kilometresinde seyir halinde olan E.B. (58) yönetimindeki 50 DK 519 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek otobüste bulunan 31 yolcuyu hızla tahliye etti. Kısa sürede alevlere teslim olan otobüs, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otobüs tamamen yanarak hurdaya döndü. Nevşehir’den Şanlıurfa’ya gitmekte olan yolcular, olay sonrası başka bir araçla yolculuklarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

