Gaziantep'te ikinci kez yakalandı: Piton dersine İbranice yazılmış

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılarına yapılan Jandarma operasyonunda, piton derisine İbranice altın yazma kitap ele geçirildi.

GAZİANTEP'TE İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde yabancı uyruklu A.E'nin kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

PİTON DERSİNE İBRANİCE YAZILMIŞ

Yakalanan şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada, 2 metre uzunluğunda piton derisine işlenmiş İbranice altın yazmalı kitap, kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

2021 YILINDA DA YAKALANMIŞTI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında, Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi’ndeki bir bağ evine düzenledikleri istihbarat destekli operasyonda, eşine az rastlanır bir tarihi eser ele geçirmişti.

Müşteri bekledikleri sırada suçüstü yakalanan M.K. ve M.E. isimli iki tarihi eser kaçakçısı, bulundukları adreste yapılan aramada, 340 santimetre uzunluğunda bir piton yılanı derisine basılmış rulo parşomenle yakalanmıştı.

Orta Çağ’a ait olduğu değerlendirilen tarihi eserin üzerinde İbranice yazılar ve çeşitli şeytan figürlerinin yer alıyordu. Ele geçirilen tarihi eser koruma altına alınmıştı. (AA)

PARŞÖMEN KİTAP NEDİR?

İnsanlık tarihinin en önemli taşıyıcılarından biri olan parşömen kitap, antik dönemde kağıdın atası kabul edilen ve hayvan derisinden üretilen dayanıklı bir yazı malzemesiyle oluşturulan eserleri ifade eder.

Mısır papirüsüne alternatif olarak Bergama’da (Pergamon) geliştirilen parşömen; genel olarak koyun, keçi veya dana derisinin özel işlemlerden geçirilerek inceltilmesiyle elde edilir. Papirüse göre çok daha esnek ve uzun ömürlü olan bu malzeme, katlanabilme özelliği sayesinde modern kitap formunun (kodeks) doğuşuna zemin hazırlamıştır.

NEDEN ÖNEMLİ?

Dayanıklılık: Yüzyıllarca bozulmadan kalabilir.

Yüzyıllarca bozulmadan kalabilir. Çift Taraflı Yazım: Papirüsün aksine her iki yüzüne de yazı yazılabilir.

Papirüsün aksine her iki yüzüne de yazı yazılabilir. Ekonomik Bağımsızlık: Döneminde dışa bağımlılığı (Mısır papirüsü) bitiren yerli bir inovasyon olarak kabul edilir.

Bugün kütüphanelerin en nadide parçalarını oluşturan parşömen kitaplar, el yazması kültürünün ve bilginin nesiller boyu aktarılmasının en sağlam köprüsü olmaya devam ediyor.