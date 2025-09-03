Gaziantep-Adana otoyolunda feci kaza: Genç avukat hayatını kaybetti

Gaziantep-Adana otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Avukat Mehmet Ayaz yönetimindeki otomobil TIR'a çarptı. Ayaz hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep-Adana otoyolunun 23'üncü kilometresi İncesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Gaziantep Barosuna kayıtlı 31 yaşındaki Avukat Mehmet Ayaz yönetimindeki 27 BGN 25 plakalı otomobil, M.E.'nin kullandığı 27 EB 922 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet Ayaz ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

MEHMET AYAZ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Ayaz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

