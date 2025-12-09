Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti: Savcılık itirazı reddedildi

Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti: Savcılık itirazı reddedildi
Yayınlanma:
"Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla yargılanan Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan savcılık itirazı reddedildi.

Gazeteci Furkan Karabay "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla yargılandığı davada 201 gündür tutuklu kaldı.

2 Aralık Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkan Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi. savcılık, Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

GAZETECİ FURKAN KARABAY’IN TAHLİYE KARARI KESİNLEŞTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Karabay'ın tahliyesine yapılan itirazı değerlendirdi.

gazeteci-furkan-karabayin-tahliye-karari-kesinlesti-savcilik-itirazi-reddedildi-2.jpg

Mahkeme, savcılığın itirazını reddetti. Karabay’ın farklı suçlamalardan aldığı toplam 4 yıl 3 ay hapis cezalarına rağmen tutukluluk süresi dikkate alınarak verilen tahliye kararı kesinleşti.

Karabay hakkındaki iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
Türkiye
Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Samsun'a götürüldü
Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Samsun'a götürüldü
Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti
Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti