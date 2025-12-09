Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti: Savcılık itirazı reddedildi
Gazeteci Furkan Karabay "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla yargılandığı davada 201 gündür tutuklu kaldı.
2 Aralık Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkan Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi. savcılık, Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
GAZETECİ FURKAN KARABAY’IN TAHLİYE KARARI KESİNLEŞTİ
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Karabay'ın tahliyesine yapılan itirazı değerlendirdi.
Mahkeme, savcılığın itirazını reddetti. Karabay’ın farklı suçlamalardan aldığı toplam 4 yıl 3 ay hapis cezalarına rağmen tutukluluk süresi dikkate alınarak verilen tahliye kararı kesinleşti.
Karabay hakkındaki iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer almıştı.