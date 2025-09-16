Gazeteci Fatoş Erdoğan'a "kin ve düşmanlığa tahrik" soruşturması

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırıp, Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasının ardından CHP İl Başkanlığı önündeki polis müdahalesini görüntüleyerek X hesabından paylaşan gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Fatoş Erdoğan konuya ilişkin olarak Türkiye Gazeteciler Sendikası'dan (TGS) avukat Elif Ergin ile birlikte Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Fatoş Erdoğan, 8 Eylül'de Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girebilmesi için yaşanan polis müdahalesinde kendisine ü. plastik merminin isabet ettiğini ve bunun sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu duyurmuştu. Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün ki polis müdahalesinden ÜÇ plastik top mermi morluğuyla eve döndüm! Saçlarım gaz içinde! İki günlük #CHPİstanbul İl başkanlığı direniş haber takibinden bana kalan da bu oldu!" ifadelerini kullanmıştı.